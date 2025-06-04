Trump imzaladı: Çelik ithalat vergisi % 50'ye çıktı
ABD Başkanı Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten % 50'ye çıkaran kararı imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, % 25 olan çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin % 50'ye yükseltilmesine ilişkin kararnameye imza attı.
Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.
Çelik ve alüminyuma yönelik % 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede, bu oranın "bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı" öne sürüldü.
İNGİLTERE'YE % 25
Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin % 25'ten % 50'ye yükseltildiği belirtilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.
İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşmasıyla bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin % 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.
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