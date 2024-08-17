Trump, İncil satarak 300 bin dolar kazandığını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İncil satarak 300 bin dolar kazandığını ve büyük bir kripto para birikimine sahip olduğunu açıkladı. Ancak Trump'ın, hakkında açılmış davalar nedeniyle neredeyse 500 milyon dolar borcu var. Eski başkanın bu borcu ödeyip ödeyemeyeceği ise belirsiz.

Trump, İncil satarak 300 bin dolar kazandığını açıkladı
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Eski Başkanı , satışa sunduğu İncil'den yüz binlerce dolar kazandı.

Eski başkanın Country şarkıcısı Lee Greenwood ile birlikte piyasaya sürdüğü İncil 300 bin dolar kazandı. Altın rengi yüksek bilekli spor ayakkabı serisinden herhangi bir gelir elde edildiği bildirilmedi.

Ancak son mali açıklamalarına göre, iftira ve dolandırıcılık davalarından da milyonlarca dolar borcu var.

TRUMP'IN GENİŞ MAL VARLIĞI

ABD Hükümet Etiği Ofisi'ne sunulan kapsamlı belgeler, Trump'ın ABD'deki gayrimenkul varlıklarının yanı sıra Çin, Suudi Arabistan, İran, Ukrayna ve İsrail'de tescilli ticari markalar da dahil olmak varlıkları olduğunu gösteriyor.

Eski başkan ayrıca milyonlarca dolarlık kripto para birikimine sahip ve altı haneli altın yatırımları bulunuyor.

454 MİLYON DOLARLIK BORÇ

Ancak Trump'ın, yazar E. Jean Carroll'a 83 milyon dolar New York eyaletine ise 454 milyon dolar dava borcu var. Eski başkan kararlara itiraz edecek; bu da yıllar alabilecek bir süreç.

Trump, bu yılın başlarında 500 en zengin insanın yer aldığı Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne 6,5 milyar dolarlık servetiyle katıldı.

Demokrat aday Kamala Harris'in servetinin 8 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, yardımcı adayı ve Minnesota valisi Tim Walz, 330 bin dolarlık servetiyle manşetlere çıktı.

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