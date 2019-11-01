Trump, İngiltere seçimlerine müdahale etmekle suçlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın sunduğu radyo programına canlı telefon bağlantısı ile katıldı.



ABD Başkanı, "Aralık ayındaki genel seçimlerden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in galip çıkması İngiltere için çok kötü olur. Corbyn, İngiltere'yi çok kötü yerlere götürür" dedi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u savunan Trump, "Johnson Brexit konusunda kimsenin yapamayacağını yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.



Trump'ın açıklamalarına İngiltere'den tepki gecikmedi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Trump'ın, arkadaşı Boris Johnson'u seçtirebilmek için İngiltere seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını" öne sürdü.

