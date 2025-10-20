Trump, Irak'a özel temsilci atadı

ABD Başkanı Donald Trump Irak özel temsilcisi olarak Mark Savaya'yı seçtiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" dedi.



IRAK KÖKENLİ



ABD Başkanı, Savaya'nın Michigan eyaletinde başkanlık seçim kampanyasında görev aldığını ve Amerikalı Müslümanlardan oy toplamasına yardımcı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabında Trump'la birlikte çektirdiği çok sayıda fotoğrafı bulunan Savaya'nın Irak kökenli olduğu da basına yansıdı.

