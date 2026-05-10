Trump: İran 47 yıldır bizimle oyun oynuyor

Kritik ateşkes devam ederken ABD ve İran arasında bir anlaşma olacak mı sorusu? gündemden düşmüyor.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını ileri süren Trump, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı da İran'ın başarısı olarak niteledi.

Donald Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi." ifadesini kullandı.

O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, "Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar." mesajını paylaştı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.



İRAN YANITINI ABD'YE İLETTİ

IRNA haber ajansına göre İran, ABD'nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan'a iletti. İran, teklif edilen plana göre bu aşamada müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını söyledi.

ISNA haber ajansı da İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın savaşın sonlandırılmasına, Körfez ve Hürmüz Boğazı 'ndaki deniz güvenliğine odaklandığını aktardı.

NTV'nin Tahran muhabiri Ali Çabuk, sürece dair detayları aktardı. Çabuk, İran'ın ilk olarak savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını belirterek “Daha öncesinde 3 aşamalı bir plan üzerinde duruluyordu. Birinci aşamasında Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması yönünde uluslararası garantiler talep ediyordu. Bu kapsamda son yanıtın Pakistanlı arabuluculara iletildiği açıklandı.” dedi. NTV Tahran muhabiri, gün içerisinde İran Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey isimlerin İran dini lideri Mücteba Hamaney ile görüştüğünü söyledi.

Görüşmede Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi'nin de bu görüşmede yer aldığını aktaran Çabuk, İran Ordusu, Devrim Muhafızları ve sınır muhafızları ile Besic güçlerinin mevcut askeri hazırlık durumuna ilişkin kapsamlı bir raporun Hamaney'e sunulduğunu söyledi. Çabuk, görüşmede silahlı kuvvetlerin yüksek hazırlık içerisinde olduğunu ve Hamaney'in görüşme sırasında silahlı kuvvetlere teşekkür ettiği ve bazı talimatlar verdiğini aktardı.



TRUMP: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM TESİSİ GÖZETİM ALTINDA



Amerikalı gazeteci Sharyl Attkisson'a verdiği mülakatta, İran'a yönelik soruları cevaplayan Trump, ABD'nin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin bir soruya, "Bunu bir noktada elde edeceğiz, onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, Uzay Kuvvetleri diye bir şey kurdum ve orada her şeyi izliyorlar." yanıtını verdi.

Trump, uranyumun bulunduğu yer için "Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız." diye konuştu.

İran'ın "askeri olarak yenildiğini" savunan Trump, ABD'nin bugün bölgeden çekilmesi halinde İran'ın yeniden inşasının 20 yıl süreceğini iddia etti.



“HÜRMÜZ BOĞAIZ'NA İHTİYACIMIZ YOK”

Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soru üzerine ise "Boğaza ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında yüzde 1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık." ifadesini kullandı.

Birçok NATO ülkesinin, Hürmüz Boğazı'nı kullandığına işaret eden Trump, NATO'yu "kağıttan kaplan" şeklinde niteleyerek, İran'a karşı ABD'nin yanında yer almamalarını da eleştirdi.



HARK ADASI'NDAKİ PETROL SIZINTISI İDDİALARINA YALANLAMA



İran Petrol Terminalleri Şirketi, geçtiğimiz hafta uydu görüntülerine dayandırılarak İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’nın batısında petrol sızıntısı olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, haberleri yalanlayarak, ekiplerin haberlerin ardından harekete geçerek ek saha denetimleri ve laboratuvar testleri yaptığını, depolama tankları, boru hatları, yükleme tesisleri veya adanın yakınında faaliyet gösteren tankerlerde herhangi bir sızıntı olmadığını açıkladı. Şirket ayrıca, Deniz Acil Durum Karşılıklı Yardım Merkezi’nin (MEMAC) de bölgede sızıntı belirtisi olmadığını bildirdiğini aktardı.

HAMAMEY'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hamaney'in sağlığı ile ilgili de bilgi veren NTV Tahran muhabiri, Hamaney'in yaralı olduğu ancak bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunun açıklandığını söyledi. “Hameney'in saldırı sırasında evinde olduğu ve üst kata çıkarken merdivenlerde saldırıya yakalandığı, ayağından, belinden ve yüzünün yan tarafından yaralandığı bilgisi paylaşıldı.” dedi.

PATLAMA SESİ MÜHİMMAT İMHASI ÇIKTI

İran'ın Mehr haber ajansı, ülkenin güneydoğusunda Umman Körfezi'ne kıyısı olan Çabahar kentinde büyük bir patlama sesinin duyulduğunu aktardı. İran medyası daha sonra patlamamış mühimmatın imha edilmesiyle patlama sesinin oluştuğunu belirtti.

İngiltere Deniz Ticareti Örgütü, Katar'ın başkenti Doha'nın 23 mil açığında bir yük gemisinin bilinmeyen bir füzeyle vurulduğunu açıkladı. Vurulma sonrası gemide küçük bir yangının çıktığı ve gemide ölü ya da yaralının olmadığı ifade edildi.

KUVEYT: DÜŞMAN DRONLARI TESPİT ETTİK

Kuveyt Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuveyt silahlı kuvvetlerinin 10 Mayıs günü sabah saatlerinde Kuveyt hava sahasında birkaç düşman insansız hava aracı tespit ettiğini ve belirlenmiş prosedürlere göre karşılık verdiğini söyledi.

İRAN: YENİ SİLAHLARLA DÜŞMANLARI ŞAŞIRTACAĞIZ

İran Ordu Sözcüsü Muhammad Akraminia, İran’a tekrar saldırılması durumunda yeni silahlar, savaş yöntemleri ve yeni savaş noktalarıyla “düşmanlarının şaşıracaklarını” belirterek, ABD yaptırımlarına uyan devletlerin gemilerinin Hürmüz Boğazı’nı geçmekte zorluk yaşayacağını savundu.

Akraminia, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uyan ülkelerden gelen gemilerin bundan böyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişte zorluklarla karşılaşacağını söyledi.

İranlı milletvekilleri, "düşman devletlerin" gemilerinin geçişini yasaklamayı da içeren maddelerle, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetimini resmileştirecek bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.