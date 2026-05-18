Trump: İran anlaşma yapmak için can atıyor

Rezai, İran 'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi ve “Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez” dedi.

Ayrıca, Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savundu. “Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı.” "Sovyetler Birliği artık yok," dedi.

Rezaei, Hürmüz Boğazı 'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu savundu.

"Hürmüz Boğazı ticarete açık, ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacak," dedi.