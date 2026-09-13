Trump: İran anlaşma yapmayı çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran ile savaşın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi.

Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran tarafının "anlaşma yapmayı çok istediğini" ve "sürekli aradıklarını" öne süren Trump, "Bakın, (kasımdaki) ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak." dedi.

Trump, bununla birlikte yakıt fiyatlarının da çok hızlı düşeceğini ancak "iyi olmayan hiçbir anlaşma yapmayacağını" belirtti.

Körfez ülkelerinin 14 Eylül'de İran ile bölgesel toplantı düzenleme planını nasıl değerlendirdiği sorulan Trump, "Umurumda değil, onlara kalmış." yanıtını verdi.

“YAPAY ZEKADA KAZANAN HER KİMSE KAZANAN ODUR”

Yapay zeka sektöründeki ilerlemenin yavaşlatılması veya regüle edilip edilmemesi gerektiğine ilişkin görüşleri sorulan Trump, bu teknolojide Çin'in önünde olduklarını savundu.

Sektöre "kısıtlamalar getirebileceğini" dile getiren Trump, öte yandan, yapay zeka tartışmalarında "asla gerçekleşmeyecek şeylerin ortaya atıldığını" söyledi.

Trump, "Dünyanın en sofistike ülkesiyiz ve böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur." dedi.

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ay kendisiyle gerçekleştirmesi beklenen zirveyi iptal etme ihtimalinden endişe duymadığını ifade eden Trump, ilişkilerinin de "çok iyi olduğunu" belirtti.