Trump, İran anlaşmasını eleştirenlere yüklendi. "Kıskanç, kötü insanlar ya da aptallar"

ABD Başkanı Donald Trump , İran 'la varılan anlaşmaya yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kendisine İran karşısında yeterince sert davranmadığı yönünde eleştiri getirenlere yüklenen Trump, "Borsa rekor seviyeye ulaşmış ve petrol fiyatları düşerken, İran konusunda yeterince sert olmadığımı düşünen bu aptallar ya kıskanç, ya kötü insanlar ya da beyinsizler." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda gerçekleştirdiği akşam yemeği sırasında imzaladı. Macron'un imza sırasında "Bravo" diye seslendiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da anlaşmayı imzaladığı açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Artık anlaşmanın uygulanmasını test etme zamanı." dedi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ham petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla düştü.

Anlaşmanın, ABD ve İsrail ile İran arasında yaklaşık beş hafta süren çatışmaları sona erdirmesi ve enerji fiyatlarında sıçramaya neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor.

Anlaşmaya aracılık eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, metnin derhal yürürlüğe gireceğini ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağını açıkladı.

KRİTİK 60 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI

Taraflar arasında şimdi İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşmaya varılması amacıyla iki aylık müzakere dönemi başlayacak.

Macron, anlaşmanın "barışa imkan sağladığını, Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmaksızın yeniden açılmasını ve nükleer, balistik ve bölgesel faaliyetlere ilişkin anlaşmanın tamamlanması için 60 günlük süre tanıdığını" söyledi.

Bir yandan İsviçre'de cuma günü resmi bir imza töreni düzenlenmesi planlanırken, İran tarafı yüz yüze yeni bir imza törenine ihtiyaç olmadığını savundu.

HEM İRAN'DA HEM ABD'DE ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

İran'daki muhafazakar çevrelerden anlaşmaya yönelik eleştiriler gelirken, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf anlaşmayı "ABD'nin başarısızlığı" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşmayı "tarihi" olarak tanımladı.

ABD'de de Trump'ın savaşı sona erdirme kararı bazı müttefikleri arasında rahatsızlık yarattı.

Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, anlaşmayı "on yılların en büyük dış politika hatası" olarak değerlendirerek, "İran'ın nükleer hedefleri sınırlandırılmadı ve Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmenin işe yaradığını öğrendiler." ifadelerini kullandı.