Trump: İran aradı, anlaşmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran 'ın ABD ile iletişime geçtiğini belirterek, "İran kısa süre önce aradı. Anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasında gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırıların ardından geldi.

GECE BOYUNCA SALDIRILAR DEVAM ETTİ

ABD ordusu, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtilmişti.

ABD ayrıca, İran'ı ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik son dönemdeki saldırılardan sorumlu tuttu.

İran medyası ise Bender Abbas, Sirik, Çabahar, Kunarek ve Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyurulduğunu aktardı. Bender Abbas'ta hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, Buşehr'deki saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı, ancak nükleer santralin zarar görmediği ifade edildi.

İran da saldırılara karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.