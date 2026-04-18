Trump: İran bize şantaj yapamaz

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'da önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına İran Savaşı hakkında açıklamalar ile başlayan Trump, "İran yeniden Hürmüz Boğazı 'nı kapatmak istedi ama bize şantaj yapamazlar. İran ile iletişim halindeyiz, şu anda görüşmeler gayet iyi gidiyor. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI

İran ordusu bugün, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı ’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda “sıkı kontrol” uygulamasına yeniden geçileceği belirtildi.

Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD’nin İran limanlarına giden ve gelen gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürerek verdiği sözü ihlal ettiği vurgulandı.