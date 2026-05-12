Trump: İran doğru olanı yapacak ya da biz bu işi bitireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump , 8 yıl sonra Çin'e ziyarete gidiyor. ABD Başkanı yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.



Zirve öncesi gazetecilere konuşan Trump, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile İran savaşı konusunda "uzun bir görüşme" yapacağını söyledi. Trump, İran konusunda Şi'nin yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti.



“Şi bu yıl bitmeden ABD'de olacak” diyen Trump, "Şi ile tartışılacak çok şey var ama İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem açıklamasında bulundu.



Trump, “İran ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu söyledi.

SAVAŞIN MALİYETİ 29 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ SON DURUM

İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını "teslimiyet" olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.

Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıklayarak "Beğenmedim. Tamamen kabul edilemez" dedi.

Bu paylaşımdan sonra Tasnim haber ajansından bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse; bu doğal olarak İran için daha iyidir" denildi.



Trump, yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, “Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak” dedi.

ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta, İran’ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor.

