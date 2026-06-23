Trump: İran en üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump , Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran 'ın uzun yıllar boyunca en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürerek bunun "nükleer dürüstlüğü" sağlayacağını söyledi.

Trump, İran'ın bu koşulları kabul etmemesi halinde müzakerelerin devam etmeyeceğini belirtti. İran'ın çeşitli tavizler verdiğini savunan ABD Başkanı, “İran'ın tavizleri sebebiyle Hürmüz Boğazı 'nı açık bırakmayı kabul ettim, deniz ablukası kaldırıldı.” dedi.

“ABLUKA YENİDEN UYGULANABİLİR”

Trump, ABD donanmasına ait unsurların bölgede kalmaya devam edeceğini belirterek, gerekli görülmesi halinde ablukanın yeniden devreye alınabileceğini ifade etti.

Ancak mevcut koşullarda böyle bir ihtimalin oldukça düşük olduğunu savunan Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

“FONLAR SADECE İLAÇ VE GIDA İÇİN KULLANILACAK”

ABD Başkanı, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan fonlar ile yaptırım gelirlerinin ABD kontrolündeki emanet hesaplarda tutulacağını belirtti .

Söz konusu kaynakların yalnızca ABD'den satın alınacak gıda ve tıbbi malzemeler için kullanılacağını kaydeden Trump, mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi ürünlerin de bu kapsamda İran'a sağlanacağını ifade etti.

İran'da insani bir kriz yaşandığını öne süren Trump, yardımın gecikmeden ulaştırılması gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ'DEN REKOR PETROL GEÇİŞİ

Trump ikinci paylaşımında ise Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 19 milyon varil petrol geçtiğini ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu savundu . Petrol fiyatlarının gerilediğini belirten Trump, "Dünya artık çok daha güvenli bir yer." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerin geleceğine ilişkin yeni bir işaret olarak değerlendirilirken, İran tarafından henüz resmi bir doğrulama gelmedi.