Trump: İran Hürmüz'den geçiş ücreti talep etmiyor

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Bu kez yayınladığı mesajında, "Hürmüz Boğazı ’ndan geçen gemiler için, İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka bir ücret talep edilmiyor ya da alınmıyor.” dedi. "Eğer bu bilgi yanlışsa, müzakereler derhal sona erer!" ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. "İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını" vurgulayan Amerikan Başkanı, "tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını, mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız" dedi.

İran'da "acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını" savundu.