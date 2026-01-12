Trump İran için askeri seçenekten söz etti, muhaliflerle görüşüyor

İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren rejim karşıtı gösterilerde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. 180 kentte toplam 512 noktada devam eden eylemlerde ölü sayısı 538'e yükselirken 10 bin 600'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Perşembeden bu yana internet kesik olduğu için İran'dan sağlıklı bilgi almak zorlaştı. Görgü tanıklarına göre Devrim Muhafızları, gösterilere gerçek mermiyle ateş açarak müdahale ediyor.

STARLİNK SEÇENEĞİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail'le birlikte kaos çıkartmakla suçladığı ABD Başkanı Donald Trump ise gösterilere ilişkin mesajlar vermeyi sürdürdü.

Daha önce "İran, belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar özgürlük arıyor; Amerika Birleşik Devletleri yardım için hazır bekliyor" diyen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ise kendisinin ve ordunun İran'a yönelik çok güçlü seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Ayrıca günlerdir internetin kesik olduğu İran'da erişimi geri getirebileceklerini söyleyen ABD Başkanı, konuyu uydu interneti şirketi Starlink'in sahibi Elon Musk'la görüşeceğini söyledi.

"MUHALİF LİDERLERLE İLETİŞİMDEYİM"

İranlı muhalif liderlerle de iletişim halinde olduğunu ifade eden Donald Trump, Tahran yönetiminin dün nükleer müzakereler konusunda kendisini aradığını belirtip “Onlarla görüşebiliriz” dedi.

New York Times gazetesi ise Trump'ın olası askeri saldırı seçenekleriyle ilgili brifing aldığını yazdı. Times'a konuşan kaynaklar, Başkan'ın henüz yeni bir müdahaleyle ilgili nihai karar almadığını söyledi.

İSRAİL TEYAKKUZDA

İsrail'den de Amerikan Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahale olasılığı nedeniyle üst düzey alarma geçildiği açıklaması geldi. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefon görüşmesinin ardından yapıldı.

İKİ HAFTA GERİDE KALDI

İran’da hayat pahalılığıyla başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar iki haftayı geride bıraktı. 180 kentte devam ederken eylemlere dair konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Müesses nizam halkı dinlemeye hazır." dedi. Pezeşkiyan, İranlılara “yağmacılar ve teröristlerden uzak durma” çağrısında bulundu, “Yabancı güçlerle bağlantılı teröristler masum insanları öldürüyor, camileri yakıyor ve kamu mallarına saldırıyor” dedi.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise herhangi bir ABD saldırısına karşı misilleme yapacaklarını söyledi. Galibaf, Tahran'ın İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerini meşru hedef olarak göreceğini söyledi.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi Azad da göstericileri hedef aldı. Azad gösteri yapanların “Allah düşmanı” olarak sayılabileceğini ve suçlanabileceğini söyledi. İran ceza kanunlarına göre bu suç idamla cezalandırılabiliyor. İran devlet televizyonu protestoculara yardım edenlerin bile bu suçla yargılanabileceğini söyledi.

ABD'nin "yardım etmeye hazırız" dediği eylemler ise sürüyor. İran'ın her eyaletine yayılan protestolar şiddetlenirken Tahran yönetimi göstericilere karşı İran Devrim Muhafızlarıyla güç kullanmanın yanında interneti kesme gibi hamleler de yaptı.