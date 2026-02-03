Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde İran gündemi ile Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durumu değerlendirdi.

Trump, bir yandan İran'a doğru giden "çok büyük" gemilerinin olduğunu kaydederken, öte yandan bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını verdi.

İran'la ilgili sürecin olumsuz seyretmesi halinde neler olabileceği sorusuna, "Bunu size söylemem aptalca olurdu." yanıtını veren Trump, İran'la görüşmelerinin sürdüğüne işaret etti.

“BENCE UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ”

Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda da ümitli olduklarını ve görüşmelerin iyi gittiğini vurguladı.

Barış anlaşması ihtimaline ilişkin olumlu bir değerlendirme yapan Trump, "Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız." diye konuştu.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den her iki ülkedeki aşırı soğuk havaları gerekçe göstererek "Ukrayna'yı bir hafta vurmaması" yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini bir kez daha yineledi.

ABD İÇİN 12 MİLYAR DOLARLIK “KRİTİK MİNERAL REZERVİ” GİRİŞİMİNİ DUYURDU

Amerikan şirketlerinin yıllardır piyasa aksaklıkları sırasında kritik minerallerin tükenmesi riskiyle karşılaştığına işaret eden Trump, "Amerikan şirketlerinin ve çalışanlarının herhangi bir kıtlıktan zarar görmemesini sağlamak için Project Vault adıyla bilinecek bir girişimi başlatıyoruz." diye konuştu.

Trump, "Uzun zamandır ulusal savunma için stratejik petrol rezervimiz ve kritik mineraller stokumuz olduğu gibi, şimdi de Amerikan sanayisi için bu rezervi oluşturuyoruz, böylece herhangi bir sorun yaşamayacağız." ifadesini kullandı.

Bu girişimin 10 milyar dolarlık ABD İhracat-İthalat Bankası finansmanı ile 2 milyar dolarlık özel sektör finansmanını bir araya getireceğini kaydeden Trump, Amerikan vergi mükelleflerinin projeyi başlatmak için kullanılan kredinin faizinden kar elde etmesini beklediklerini anlattı.

Trump, hükümetin son bir yılda ABD'nin ihtiyaç duyduğu tüm kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini temin etmek için "olağanüstü" adımlar attığını belirterek, madencilik projelerine yatırım yaptıklarını ve federal izin süreçlerini hızlandırdıklarını anımsattı.

“EPSTEİN İLE HİÇBİR İLGİM YOK”



Trump, imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürerek, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." diye konuştu.