Trump: İran ile anlaşma bugün imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'da yaptığı konuşmasında İran ile anlaşmanın bugün Pakistan 'ın başkenti İslamabad'da imzalanabileceğini söyledi.

Trump, New York Post gazetesine İran'la olan müzakereler hakkında konuştu. Trump, “Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm.” dedi.

ABD Başkan Donald Trump ayrıca konuşmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin İran ile müzakereler için birkaç saat içinde Pakistan'a ineceğini söyledi. İlerleme kaydedilmesi halinde İranlı liderlerle bizzat görüşmeye de hazır olduğunu belirtti.

Trump, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse ki aramızda bunu yapabilecek çok yetenekli insanlar var, benim de onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok.

İRAN MÜZAKERELERE KATILACAK MI KATILMAYACAK MI?

Amerikan heyetinin İslamabad'a hareket ettiği duyrulduktan sonra İran heyetinin katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmamıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, İranlı heyetin Hürmüz'deki son gelişmelere rağmen 2. tur müzakereler için ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini söyledi.

Pakistan'ın müzakerelerin 21 Nisan Salı günü yapılabilmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiği ifade edildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile ikinci tur müzakere planı şimdilik yok.” diye konuştu. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci devam ettirme konusunda “ciddi olmadığını”, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini savundu. İsmail Bekayi, ABD'nin teklifinin ciddiyetsiz ve taleplerinin de gerçek dışı olduğunu söyleyedi. “Tahran taleplerini açıklıkla ifade etti ve bunları değiştirmeyecek. Biz son tarihlere ve ültimatomlara İran'ın ulusal çıkarlarının korunması söz konusu olduğunda inanmıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bekayi ayrıca İran'ın nükleer stoklarının kaldırılmasının müzakerelerde hiçbir zaman seçenek olmadığını, Tahran'ın kesin pozisyonunun nükleer başarılarını korumak olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak da ABD ile İran arasında nükleer program konusundaki farklılıkların çözülmediğini, İran'ın füze programı dahil “savunma kabiliyetlerinin" müzakerelere açık olmadığını söyledi. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasının İran ve ABD arasındaki barış görüşmelerini zedelediği ifade edildi.

Pakistan ordusu komutanı Asım Münir'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve Münir'in Hürmüz ablukasının görüşmelere engel olduğunu söylediği ifade edildi. Pakistan güvenlik kaynakları Trump'ın Münir'in tavsiyesini dikkate alacağını söylediğini aktardı.

GERGİNLİĞİN ADI YENİDEN HÜRMÜZ

ABD'nin bir İran bayraklı bir gemiyi vurması ve İran'ın da ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava aracı (İHA) ile misilleme yapmasıyla tansiyon yeniden yükseldi.

20 Nisan sabahı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran basınına yaptığı açıklamada savaşın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Gerilimi azaltmak için her rasyonel ve diplomatik yolların kullanılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Düşmana güven duymamak ve etkileşimlerde teyakkuz, yadsınamaz bir zorunluluk olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

İran ordusu, ABD'nin bir İranlı gemiye yönelik saldırısı sonrasında “ABD ile çatışmaya hazırız” açıklamasında bulundu. İran, gemiye müdahalenin gemide bulunan mürettebatın ve ailelerinin varlığı nedeniyle geciktiğini, mürettebat ve ailelerinin güvenliği sağlandıktan sonra ABD'ye karşı gerekli eylemlerin gerçekleştirileceği belirtildi.