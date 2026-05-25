Trump, İran ile anlaşmayı İbrahim Anlaşmaları'na bağladı

ABD ve İran arasındaki olası anlaşmada belirsizlik devam ederken ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden uzun bir açıklama yaptı.

İran ile müzakerelerin iyi şekilde ilerlediğini söyleyen ABD Başkanı, “ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak” dedi, ancak savaş ihtimaline hazır olmalarına karşın kimsenin bunu istemediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle olan görüşmelere atıfta bulunan Trump, liderlere eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları gerektiğini söylediğini ifade etti.

İbrahim Anlaşmaları'nın bu ülkeler için harika olacağını söyleyen Trump anlaşmanın “5000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya gerçek güç, kuvvet ve barış getireceğini” savundu.

“Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imzalamasıyla başlamalı ve diğer herkes de aynı yolu izlemelidir.” diyen ABD Başkanı, “eğer imzalamazlarsa, kötü niyet gösterdikleri için barış anlaşmasının parçası olmamalılar.” ifadelerini kullandı.

Trump, adı geçen birçok “büyük liderle” konuştuğunda anlaşma imzalandığı anda “İran'ın İbrahim Anlaşmaları'nın bir parçası olmasından onur duyacaklarını söylediklerini belirtti.”

ABD Başkanı, “Eğer İran benimle anlaşma imzalarsa, ABD Başkanı olarak, onların da bu eşsiz Dünya Koalisyonu'nun bir parçası olmaları benim için bir onur olacaktır.” diye yazdı.

Trump mesajını, Truth'ta yaptığı bu paylaşımdan hareketle, “temsilcilerime bu ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na imza atmaları sürecini başlatmalarını ve başarıyla tamamlamalarını rica ediyorum” diye bitirdi.

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR?

İbrahim Anlaşmaları, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle 2020’de başlamıştı. Bu anlaşmalar, “bölgesel iş birliğini” ve “dinler arası hoşgörüyü teşvik etmeyi” amaçlıyor.

Anlaşmaya daha sonra Sudan da katılmış, 2025'te de Kazakistan'ın katılacağı belirtilmişti .