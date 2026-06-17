Trump: İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık

ABD Başkanı Donald Trump , ABD'nin İran politikasına yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten canlı olarak gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşması, haftalar süren savaş ve diplomatik temasların beraberinde geldi.

Trump, yönetiminin Ortadoğu'da kalıcı bir tehdit olarak tanımladığı durumu hedef alan ve Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bir dizi yeni başkanlık kararnamesini imzalıyor.

Trump'ın liderliğinde ABD'nin İran'a yönelik dış politika yaklaşımını kökten değiştirecek bu kararnamelerin, yeni yaptırımları ve Pentagon ile Dışişleri Bakanlığı için stratejik yönergeleri içermesi bekleniyor.

Fransa'daki G7 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ortaklaşa basına açıklamalarda bulunan Trump, ABD ile İran arasındaki müzakerelere odaklandı. Trump, piyasaların İran ile varılan anlaşmadan "gerçekten mutlu" olduğunu yineleyerek anlaşmayı "çok güçlü" olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın içeriğine dair "Ne olduğunu kimse bilmiyor ama çok güçlü" ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın önümüzdeki "bir veya iki gün" içinde tamamen açılacağını bildirdi.

Trump ayrıca, "Hisse senedi piyasasının çılgına dönerek tavan yapması piyasaları gerçekten mutlu etti. Petrol fiyatları da hızla düştü. Bu, sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor" dedi ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı ihtimalinin yüzde 99,99 olduğunu savundu.

G7 zirvesi marjında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile ikili bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sona erdirecek anlaşmanın iki temel bileşenini sundu.

Trump, bunlardan ilkinin Tahran'ın "asla nükleer silaha sahip olmaması", ikincisinin ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve geçişlerin "ücretsiz" olması olduğunu aktardı.

İki ülke arasında mutabık kalınan anlaşmayı "adil" ve "iyi" olarak nitelendiren Trump, daha sonra ABD ile İran arasındaki bu anlaşmayı "kelimesi kelimesine" kamuoyuna okumak için muhtemelen bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Tahran ve Washington yönetimlerinin anlaşmayı cuma günü İsviçre'nin Bürgenstock beldesinde imzalaması planlanıyor.

Anlaşmanın tüm detayları henüz kamuoyuna açıklanmasa da ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İran'ın derhal petrol satışına başlayabileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından, küresel petrol fiyatları için gösterge niteliğinde olan Brent petrolünün varil fiyatı bu akşam saatlerinde 78 dolara (58 sterlin) geriledi.

Bu sırada İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini açıklayarak Hizbullah'ın İsrail güçlerine fırlattığı roketleri engellediğini ve bir roket fırlatma rampasını imha ettiğini duyurdu. Hizbullah ise IDF'nin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmesi konusunda İran'dan güvence aldığını kaydetti.

Trump, Lübnan'daki bu çatışmayı "ufak bir savaş" olarak nitelendirerek bunun ABD ile İran arasındaki anlaşmayı rayından çıkarmayacağını ısrarla vurguladı, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik kamuoyu önündeki eleştirilerini sürdürdü.