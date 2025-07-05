Trump: İran, nükleer programının denetlenmesini kabul etmedi

İsrail ve İran arasındaki ateşkes sürerken ve İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkese varılması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump, "Air Force One" uçağında bu iki gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer programını değerlendiren Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı olarak sekteye uğradığına inandığını ancak Tahran'ın bu programı farklı bir yerde yeniden başlatabilme ihtimali olduğunu belirtti.



İran'ın nükleer silah üretmeye başlamasının sorun olacağını dile getiren Trump, "Bunun olmasına izin vermeyiz" ifadesini kullandı.



İran'ın nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini kaydeden Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde İran konusunun değerlendirileceğini aktardı.



"GAZZE'DE ANLAŞMA GELECEK HAFTA İMZALABİLİR"

Hamas'ın son ateşkes önerisine olumlu cevap vermesine yönelik değerlenmesi de sorulan Trump, "İyi bir gelişme" ifadesini kullanırken, henüz konuyla ilgili bilgilendirilmediğini ifade etti.

Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanabileceğine inandığını belirtti.



"PUTİN'LE GÖRÜŞMEDEN DOLAYI ÇOK MUTSUZUM"



Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştiren Trump, Zelenski ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden dolayı ise "çok mutsuz" olduğunu, çünkü Putin'in ateşkes konusunda çalışmayı reddettiğini dile getirdi.

ABD'nin Zelenski'nin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla Patriot füzesi tedarik etmeyi kabul edip etmeyeceği sorulan Trump, "Savunma için bunlara ihtiyaç duyacaklar. Çok sert vuruldukları için bir şeye ihtiyaçları olacak" dedi. Trump, Patriot füzelerinin etkinliğini överek, silahı "oldukça şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ihtimalleri sorulan Trump, "Bu çok zor bir durum. Başkan Putin ile yaptığım görüşmeden çok mutsuz ayrıldım. O, sonuna kadar gitmek istiyor, sadece insanları öldürmeye devam etmek. Bu iyi değil" ifadelerini kullandı.



Trump, 12 ülkeye yönelik gümrük vergilerini içeren mektupları imzaladığını ve mektuplarının pazartesi günü gönderileceğini de sözlerine ekledi.

