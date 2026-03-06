Trump İran savaşı için şartlarını açıkladı. "İran'da demokrasi umurumda değil"
06.03.2026 08:21
Son Güncelleme: 06.03.2026 18:51
Anadolu Ajansı
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Gazze semalarında görüntülendi.
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 7'nci gününde devam ediyor. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da mümkün olan tek anlaşmanın "koşulsuz teslimiyet" olduğunu belirtti. Son gelen açıklamasında ise, İran'da demokrasi olup olmamasının umurunda olmadığını söyledi.
18:49
BAE: DRON PARÇALARI PETROL SAHASINDA YANGIN ÇIKARDI
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklama göre, Füceyre'de bir dronun engellenmesi sonrası çevreye saçılan enkaz sebebiyle petrol endüstri sahasında yangın çıktı.
18:08
TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA: İRAN'DA DEMOKRASİ OLUP OLMAMASI UMURUMDA DEĞİL
CNN International'a konuşan ABD başkanı Donald Trump, "İran'da demokrasi olup olması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir" dedi. Aynı Venezuela'daki gibi olacağını söyleyen Trump, "Orada harika bir lider var ve çok iyi bir iş çıkarıyor" diye konuştu. Trump ayrıca, İran'ın yeni liderinin ABD ve İsrail'e iyi davranması gerektiğini belirtirken, "Orta Doğu'daki ülkeler bizim için savaşıyor" ifadelerini kullandı.
18:08
LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 217'YE YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217’ye, yaralı sayısının ise 798'e çıktığı belirtildi.
17:35
İRAN: HİÇBİR ŞEKİLDE ATEŞKES İLAN ETMEYECEĞİZ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceklerini söyledi. Ülkesinde tüm yetkililerin Ali Hamaney’in yolunu takip etmesi ve sahada yer alarak halk ile iç içe olması gerektiğini belirten Azizi, "Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz." dedi. Azizi ayrıca, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
16:54
TRUMP: TEK ANLAŞMA KOŞULSUZ TESLİMİYET
ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı. İran'ın geleceği hakkında, "Büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinden sonra, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz." diye yazdı. ABD için sıkça kullanılan sloganını tekrar eden Trump paylaşımını, "İran'ın büyük bir geleceği olacak. İran'ı tekrar büyük yapalım" ifadeleriyle bitirdi.
16:34
HİZBULLAH'TAN İSRAİLLİLERE ÇAĞRI
İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik saldırıları devam ederken Hizbullah, İsrail'de yaşayanlara Lübnan sınırından 5 kilometre uzaklaşmaları için uyarıda bulundu.
16:06
TAHRAN VE İSFAHAN HEDEFTE
İsrail ordusu, Tahran ve İsfahan'daki hedefleri yeni saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Bölgeden patlama sesleri geliyor. İran basını İlam ve Kum kentlerinde hava saldırıları gerçekleştirğini duyurdu.
15:27
İSRAİLLİ BAKANIN OĞLU YARALANDI
İsrail devlet yayın kuruluşunun haberine göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlu Lübnan sınırındaki çatışmalar sırasında yaralandı. İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, İsrail ordusunun sınır hattında yürüttüğü operasyonlar sırasında yaralanan Smotrich’in oğlunun durumunun hafif olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
14:13
PEZEŞKİYAN: BÖLGEDE KALICI BARIŞA BAĞLIYIZ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyah, karşılıklı saldırılar sürerken açıklamalarda bulundu. Bazı ülkelerin arabuluculuk girişimleri başlattığını belirten Pezeşkiyan, "Bizim onlara yanıtımız açık, bölgede kalıcı barışa bağlıyız. Ulusumuzun onurunu ve egemenliğini savunma konusunda en ufak bir tereddütümüz yok." dedi.
13:46
IKBY BÖLGESİNDE DRONE SALDIRISI
Reuters haber ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırarak, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bölgesinde bulunan İranlı Kürt grubun kampının drone saldırısıyla hedef alındığını aktardı.
12:45
AZERBAYCAN'DAN İRAN HAMLESİ
Rus ajansı Ifax, Azerbaycan'ın İran'dan diplomatlarını çektiğini bildirdi. Dün Nahçıvan özerk bölgesindeki havaalanı sınırları içerisine İran'dan gelen füzeler ve insansız hava araçları düşmüştü. İki kişinin yaralandığı olayın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirmişti. Aliyev, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.
11:48
"HİZBULLAH'IN KALESİ" VURULDU
İsrail, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İsrail uçakları bu kez, “Hizbullah'ın kalesi” olarak bilinen Dahiye bölgesini hedef aldı. Şiddetli bir patlama gerçekleştiği ve yoğun duman bulutu yükseldiği aktarıldı.
11:31
TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ
İran’dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonu, "Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere" füze fırlatıldığını duyurdu. Tel Aviv'deki AFP gazetecileri, şehir genelinde yankılanan neredeyse eş zamanlı iki patlama dalgası bildirdi.
10:24
FRANSIZ GEMİLERİ MAHSUR KALDI
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, bölgede artan gerilim nedeniyle yaklaşık 50 Fransız gemisinin Basra Körfezi'nde, 8 geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıkladı. Tabarot, Basra Körfezi'nde tam olarak 52 geminin bulunduğunu belirterek, bu gemilerin bazılarında Fransız denizcilerin görev yaptığını söyledi.
08:22
TRUMP: BATI İRAN'A KÜRT İŞGALİNİ DESTEKLERİM
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni liderinin seçilmesi sürecinde Washington’un da rol alması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, eski lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu ve yerine geçmesi beklenen isimlerden biri olan Mücteba Hamaney’in “kabul edilemez” bir seçenek olduğunu ifade etti. Trump, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf biri. Venezuela’da Delcy Rodriguez konusunda olduğu gibi, atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Tahran’daki mevcut liderliği devirmek için batı İran’a bir Kürt işgalini “destekleyeceğini" söyledi. Trump’ın İran’ın gelecekteki liderinin seçilmesinde rol almak istemesi, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının nihai hedefi konusunda da soru işaretlerini artırdı.
06:07
TAHRAN VE BEYRUT BOMBARDIMAN ALTINDA
ABD ile İsrail, Tahran'ın yanı sıra Lübnan'ın Başkenti Beyrut'u bombalıyor. İsrail'in sabaha karşı başlattığı geniş çaplı saldırılarda şiddetli patlama sesleri duyuluyor, iki kentin de çeşitli noktalarından dumanlar yükseliyor.
05:51
ABD ORDUSU, İRAN İHA GEMİSİNİ BÖYLE VURDU
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor. Gemi şu anda alevler içinde" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
05:05
İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI
İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı. İran ordusuna ait bir askeri akademinin, bu sabah Tahran'ın merkezinde düzenlenen saldırılarda hedef alınan yerlerden biri olduğu bildirildi. Olay, devlet televizyonundan bir muhabirin olay yerine yakın bir yerden canlı yayın yaptığı sırada meydana geldi. İsrail makamları saldırıların hedefinin rejimin altyapısı olduğunu savundu.