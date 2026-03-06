Trump İran savaşı için şartlarını açıkladı. "İran'da demokrasi umurumda değil"

TRUMP: TEK ANLAŞMA KOŞULSUZ TESLİMİYET

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da İran Savaşı'na ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!" ifadelerini kullandı. İran'ın geleceği hakkında, "Büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinden sonra, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz." diye yazdı. ABD için sıkça kullanılan sloganını tekrar eden Trump paylaşımını, "İran'ın büyük bir geleceği olacak. İran'ı tekrar büyük yapalım" ifadeleriyle bitirdi.