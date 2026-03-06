Trump İran savaşı için şartlarını açıkladı. Koşulsuz teslim istedi, yeni lider seçimi önerdi

TRUMP: BATI İRAN'A KÜRT İŞGALİNİ DESTEKLERİM

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni liderinin seçilmesi sürecinde Washington’un da rol alması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, eski lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu ve yerine geçmesi beklenen isimlerden biri olan Mücteba Hamaney’in “kabul edilemez” bir seçenek olduğunu ifade etti. Trump, “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf biri. Venezuela’da Delcy Rodriguez konusunda olduğu gibi, atama sürecine benim de dahil olmam gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Tahran’daki mevcut liderliği devirmek için batı İran’a bir Kürt işgalini “destekleyeceğini" söyledi. Trump’ın İran’ın gelecekteki liderinin seçilmesinde rol almak istemesi, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının nihai hedefi konusunda da soru işaretlerini artırdı.