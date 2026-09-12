Trump: İran Savaşı yakında sona erecek, petrol fiyatları hızla düşecek

İrlanda ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump , İran savaşı, petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki boru hattına yönelik saldırı, Gazze ve Hürmüz Boğazı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, İran savaşının kısa süre içinde sona ereceğini öne sürerken savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının da hızla gerileyeceğini söyledi.

“SAVAŞ ÇOK YAKINDA BİTECEK”

İran'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, çatışmaların uzun sürmeyeceğini savundu.

ABD Başkanı, “Savaş çok yakında sona erecek. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek.” ifadelerini kullanarak İran ile savaşın Kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğine inandığını tekrarladı.

BORU HATTI SALDIRISINDA İRAN'I İŞARET ETTİ

Trump'a Suudi Arabistan'daki boru hattına yönelik saldırı da soruldu.

Saldırının arkasında kimin bulunduğuna ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı, İran'ın “muhtemelen sorumlu.” olduğunu söyledi.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la ilişkisine de değinerek, “Veliaht Prens benim iyi bir dostum. Her şey yoluna girecek.” dedi.

“HUSİLER BİZİMLE SAVAŞMAK İSTEMİYOR”

Trump, Yemen'deki Husiler hakkında da konuştu.

Husilerin ABD ile doğrudan çatışmaya girmek istemediğini savunan Trump, “Husiler bizimle savaşmak istemiyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı bölgedeki stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda ise bir kez daha iddialı bir açıklamada bulundu.

Trump, “Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz.” dedi.