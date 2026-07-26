"Trump, İran Savaşı'nda frene bastı" iddiası

ABD güçleri, 13 gecedir aralıksız süren hava saldırılarının ardından İran 'a yönelik bombardımana ara verdi. Amerikan basınına göre İran'a karşı saldırıları yoğunlaştırmayı düşünen ABD Başkanı Donald Trump , bu planı şimdilik rafa kaldırdı.

İddiaya göre karar, Beyaz Saray'da Trump'ın üst düzey kurmayları ve kabine üyeleriyle yaptığı kritik toplantının ardından alındı. New York Times gazetesi, haberi Trump yönetimi yetkililerine dayandırdı.

"FÜZE STOKLARI TÜKENDİ"

Masadaki en önemli gerekçelerden biri, Pentagon'un hızla eriyen hava savunma mühimmatı stokları. Özellikle Patriot füze stoklarının tehlikeli seviyeye düştüğü değerlendirildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, büyük çaplı saldırıların askeri olarak mümkün olduğunu ancak Ortadoğu'daki Amerikan üslerini koruyacak önleme mühimmatlarının stoklarının kritik düzeye ineceği uyarısında bulundu.

Haberde Trump'ın damadı Jared Kushner başta olmak üzere bazı danışmanlarının, Tahran'a yönelik ekonomik baskının sürdürülmesi ve müzakerelere yeniden şans verilmesini savunduğu da belirtildi.

Beyaz Saray ayrıca savaşın büyümesi halinde Körfez ülkeleriyle ilişkilerin zarar görebileceğinden ve enerji piyasalarında yeni krizlerin yaşanabileceğinden endişeli. Habere göre yeni bir mülteci hareketliliği riski de kaygı yarattı.

ABLUKA SÜRÜYOR

ABD güçlerinin 13 gecedir aralıksız süren hava saldırılarına ara vermesine karşın İran'a askeri baskı ise sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a deniz ablukasının sürdüğünü belirterek Amerikan askerlerinin, helikopterlerle Umman Denizi'ndeki bir tankere indiğini aktardı. Askerler gemide arama yaptı.