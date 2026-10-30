Trump İran savaşının yakında biteceğini söyledi, nükleer şartı koştu

ABD Başkanı Donald Trump , KCMO radyosuna verdiği mülakatta İran ile yaşanan savaşa değinerek sürecin yakında sona ereceğini söyledi.

Trump, Tahran yönetiminin masaya oturması gerektiğini belirterek, "İran bir anlaşma yapmak zorunda ve hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarına dair bir güvenceye ihtiyacımız var" dedi.

Bu açıklamaların öncesinde Trump'ın, Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri konusunda doğrudan bilgilendirildiği ortaya çıktı.

Dün The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kimliğini açıklamayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın Trump'a bizzat brifing verdiği öne sürüldü.

Görüşmede ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de yer aldı.

WSJ, CENTCOM Komutanı'nın doğrudan başkana brifing vermesinin nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekerek, bu adımın ABD'nin kapsamlı askeri saldırılara yaklaştığına işaret edebileceği yorumuna yer verdi.

İran'a yönelik olası askeri adımlar Washington'da siyasi tepkileri de beraberinde getirdi.

Demokrat Senatör Chris Murphy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bir grup senatörle birlikte kendilerine sunulan İran saldırı planlarını "delice" olarak nitelendirdi.

Söz konusu planların tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunan Murphy, "Bu adım yıkıcı bir gerilim tırmanışına yol açacak ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızı muhtemelen yok edecektir" değerlendirmesini yaptı.

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