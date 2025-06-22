Trump: İran şimdi barış yapmak zorunda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üç nükleer tesisine düzenledikleri saldırının ardından kameraların karşısına geçti: "İran şimdi barış yapmak zorunda. Yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak."

Trump: İran şimdi barış yapmak zorunda

ABD, onuncu gününde İsrail - savaşına dahil oldu ve İran'ın nükleer tesislerini vurdu.

Saldırıdan saatler sonra kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Ulusa Seleniş konuşması yaptı.

İran'ın nükleer tesislerini vurma amaçlarının "İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak" olduğunu savunan Trump özetle şunları söyledi:

"BARIŞ OLMAZSA DİĞER HEDEFLERE YÖNELECEĞİZ"

- "Ortadoğu'nun kabadayısı İran şimdi barış yapmak zorunda."

- "İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak."

- "Bu geceki hedefler en zor olanlardı. Barış olmazsa diğer hedeflere yöneleceğiz."


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