Trump "İran tehdidine" karşı askeri uçak ve araç istedi iddiası

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, bu iddia Trump’ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayandırılıyor ve Trump’ın, İran’ın kendisine yönelik bir suikast girişiminde bulunabileceği yönündeki endişelerini ortaya koyuyor.



Haberde, Trump’ın seçim kampanya yöneticisi Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe’a gönderdiği e-postalarda, Trump’ın seçim gezilerinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talebinde bulunduğu belirtiliyor. Trump’ın ekibi, hükümet tarafından kendilerine İran’dan gelebilecek bir suikast tehdidi hakkında bilgilendirme yapıldığını ve bu nedenle bu önlemlerin talep edildiğini kaydetti.



Ayrıca, Trump'ın mitinglerinin yapıldığı bölgelerde ilave uçuş yasakları getirilmesi ve Trump ile ekibi için balistik koruma sağlayan özel cam koruyucuların da talep edildiği bildirildi. WP, ABD tarihinde seçim kampanyası sürecinde askeri uçak kullanan herhangi bir başkan adayının olmadığını vurguladı.



Eski Başkan Donald Trump, 13 Temmuz’da Pennsylvania’daki bir miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından yaralanarak kurtulmuştu. Trump'a ateş eden kişinin ise olay sırasında öldürüldüğü ifade edildi.