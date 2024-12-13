Trump, İran'a karşı askeri saldırı seçeneğini değerlendirebilir

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İran'a önleyici hava saldırısı düzenlemeyi gözden geçiriyor



Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer aldı.



ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın bazı danışmaları, İran'ın nükleer programının ekonomik yaptırımlarla önlenemeyeceği görüşünde.

ÖNLEYİCİ HAVA SALDIRISI GÜNDEMDE



Trump ekibinin bazı üyeleri, bu nedenle İran'ın nükleer tesislerine önleyici hava saldırısı düzenlenmesi seçeneğinin daha ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.



Hizbullah ve Hamas'ın ağır darbe alması ve Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle 'ran'ın hiç olmadığı kadar elinin zayıfladığına dikkat çekiliyor. Trump'ın ekibi içinde bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği görüşünde olanlar var.

İSRAİL İLE ORTAK OPERASYON İHTİMALİ

Bu görüşte olanlar Natanz ve İsfahan'ın aralarında bulunduğu nükleer tesislere İsrail'in hava saldırılarının desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Amerika ile İsrail'in ortak operasyon düzenlemesi seçeneği de tartışılıyor.



İsrail'in bu operasyonu tek başına yapması halinde ne kadar başarılı olacağı da tartışılan konular arasında.



ABD'nin İran'a karşı öncelikle bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebileceği, aynı zamanda "sığınak delici" bomba satışıyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceği belirtiliyor.



Bu adımların başarısız olması durumunda ABD'nin daha savaşçı bir tavır takınabileceği ve doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği vurgulanıyor.

"MAKSİMUM BASKI 2"



Wall Street Journal gazetesine göre Trump yönetimi İran'a "maksimum baskı 2" stratejisi uygulayacak.



Ancak gazete stratejinin henüz kesinleşmediği ve tüm bunların ön değerlendirme olduğunun da altını çiziyor.

İRAN BÜYÜK ÖLÇÜDE ZAYIFLADI



İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesiyse İsrail'in geçen aylarda İran'a düzenlediği saldırılar sayesinde İran'ın hava savunma sistemlerinin büyük ölçüde zayıflatıldığını yazdı. İsrail ordusunun İran'a önümüzdeki dönemde olası saldırı konusunda deneyim kazandığının altı çizildi.



Gazete İsrail ordusunun Suriye'ye Esad rejiminin devrilmesinin ardından 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini de hatırlattı. Bu saldırılar sayesinde Suriye'nin İsrail'e önümüzdeki dönemde tehdit oluşturmasının önüne geçildiği belirtildi. İran'a olası bir hava saldırısında Suriye'nin yardım etmesi olasılığının da bu sayede engellendiğinini altı çizildi.

