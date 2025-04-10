Trump: İran'a karşı saldırıya İsrail liderlik edebilir

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer programından vazgeçmediği durumda İran'a yönelik bir saldırının mümkün olduğunu ve böyle bir saldırıya İsrail'in liderlik edeceğini söyledi.



Trump'ın yorumları bu haftasonu ABD ve İran arasında Umman'da yapılması planlanan görüşmelere sayılı saatler kala geldi.

ABD Başkanı söz konusu görüşmelerin "doğrudan" yapılacağını söylerken İran, görüşmenin "dolaylı" gerçekleşeceğinde ısrar etmişti.

ABD uzun süredir Tahran'ın pratikte kullanılabilir bir nükleer silaha sahip olmasından endişe duyuyor.



ABD öncülüğünde ülkeler, 2015'te, Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında ülkenin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlayan uzun vadeli, kapsamlı bir nükleer anlaşmaya varmıştı.

Ancak Trump 2018'de ABD'yi bu nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekerek anlaşmayı "şimdiye kadarki en kötü anlaşma" olarak nitelendirmişti.