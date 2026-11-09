Trump: İran'a saldırılar, yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek

ABD Başkanı Donald Trump , hafta sonunu geçirdiği Florida’dan Beyaz Saray’a dönerken West Palm Beach’te uçağa binmeden basına açıklamalarda bulundu.



“NÜKLEER SİLAHLARI OLSAYDI DÜNYAYI HAVAYA UÇURURLARDI. ÇÜNKÜ DELİLER”

İran ’da savaşı kazandıklarını savunan Trump, “Size şunu söyleyebilirim, bu, tarihsel olarak yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek. Çünkü eğer bir nükleer silaha sahip olsalardı, dünyayı havaya uçururlardı. Neden mi? Çünkü deliler." diye konuştu.

Trump, “İran’la ilgili soru şu, bu meseleyi şimdi mi yoksa sonra mı kapatacağız. Bekleyebiliriz. Komşularından bazıları, durumun olduğu gibi kalmasını tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

İran’a saldırılar sırasında “hiçbir askeri kaybetmediklerini” öne süren Trump, yıllarca süren Vietnam Savaşı'nı örnek göstererek, orada binlerce kayıp yaşandığını söyledi.

Trump, “Gidip onları şimdi havaya uçurabilirim. Bununla ilgili sorun, sonra asla yeniden inşa edemeyeceğinizdir. Köprüleri ve enerji santrallerini havaya uçurursam , yeniden inşa etmek çok uzun zaman alacaktır. Büyük köprüleri var.” şeklinde konuştu.



JD VANCE'İN ARA SEÇİMLERLE İLGİLİ YORUMLARI

Başkan Yardımcısı JD Vance’in, 3 Kasım ara seçimlerini kaybetme sebeplerinden biri olarak İran’a saldırıları göstermesinin Trump ile ilişkisini etkileyip etkilemediği sorusuna da Trump, “Birçok insan JD Vance'in ara seçimlerle ilgili yorumlarını beğenmedi ama ben onlardan değilim.” diye cevap verdi.

Trump, “Bir konu dışında haklıydı. Bence çok önemli olan bir şey daha söylemeliydi. Eğer tekrar (İran’a saldırma) şansınız olsaydı, yine aynı şeyi yapar mıydınız? Cevap evet.” diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 3 Kasım seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin kaybetmesinin nedenini İran'la savaşa ve İsrail'le ilişkilere bağlamıştı.