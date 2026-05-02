Trump: İran'dan dönerken Küba'yı da alacağız

BD Başkanı Donald Trump , Florida’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Küba’nın “neredeyse hemen devralınacağını” iddia etti.

Trump, “Küba , çok yakında devralacağımız bir yer.” diyerek ada ülkesinde ciddi sorunlar olduğunu savundu.

“100 METRE AÇIKTA DURURUZ, TESLİM OLURLAR”

Trump, İran savaşı sonrası bölgeye bir ABD uçak gemisinin yönlendirilebileceğini belirtti.

USS Abraham Lincoln’u örnek gösteren Trump, “İran’dan dönerken büyük gemilerimizden birini, belki de dünyanın en büyüklerinden USS Abraham Lincoln’i, getireceğiz." dedi.

Geminin ada açıklarında konuşlanmasının tek başına Küba’yı teslim olmaya zorlayabileceğini öne sürdü.

“100 metre açıkta dururuz, onlar da ‘teslim oluyoruz’ der” ifadelerini kullanan Trump, “Ben işleri bitirmeyi severim” dedi.

YENİ YAPTIRIMLAR DEVREDE

Trump aynı gün, Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararın, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarına yönelik tehditler gerekçesiyle alındığı belirtildi.

“SIRADAKİ KÜBA” MESAJI

Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun ardından “sıradaki hedefin Küba” olduğunu yineleyerek, ada ülkesinin “yakında çökeceğini” iddia etti.