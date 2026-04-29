Trump: İran'ı anlaşmaya varana kadar deniz ablukasında tutacağım
29.04.2026 19:20
Son Güncelleme: 29.04.2026 19:25
ABD ile İran arasında bir süredir silahlar suskun ancak gerilim yeniden yükseliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran rejiminin nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerini giderecek bir anlaşmaya varana kadar İran'ı deniz ablukası altında tutacağını söyledi.
Bir Beyaz Saray yetkilisinin AFP'ye yaptığı açıklamaya göre Trump'ın aylar sürecek bir İran ablukasını değerlendirdiği belirtiliyor.
Reuters, bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin İran savaşına bugüne kadar 25 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.
TRUMP'TAN GÜNEŞ GÖZLÜKLÜ “SAVAŞA DÖNÜŞ” SİNYALİ
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan paylaştığı görselle, savaşa dönüş sinyali verdi.
Trump mesajında yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Güneş gözlüklü Trump, görselde bir tüfeği tutarken görülürken arkadaki patlamalar da dikkat çekiyor. Görselde “Kibarlık bir yere kadar” yazıyor.
Trump paylaşımında “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek!” diye yazdı.
HÜRMÜZ'DE SON DURUM NE?
Hürmüz Boğazı'nda geçişler abluka nedeniyle kısıtlı kalmaya devam ediyor. Hürmüz'deki trafiği izleyen yetkililer ve kurumlar deniz trafiğinin düzensiz şekilde devam ettiği ve gemilerin boyutlarının da büyük farklılıklar gösterebildiğini ifade ediyor.
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.