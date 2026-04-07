Trump İran'ı sivil altyapıyı hedef almakla tehdit ediyor. "Trump'ın tehditleri savaş suçu"

ABD Başkanı Donald Trump , İran'da elektrik santralleri, deniz suyu arıtma tesisleri, petrol kuyuları, yollar ve köprüleri hedef alma tehdidinde bulunuyor. İran'ı taş devrine döndürmekle tehdit ediyor.

Hepsi İran'da hayatın idame ettirilebilmesi için kritik önemde. Sivil altyapıya saldırılar, İran'ın 93 milyonluk nüfusunun hayatının zorlaşacağı anlamına geliyor.

Üstelik bu saldırılar uluslararası hukuka göre savaş suçu.



NYT: DAHA ÖNCE AMERİKAN BAŞKANLARI SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEN AÇIKÇA BAHSETMEMİŞTİ

Amerikan New York Times gazetesi, daha önce hiçbir Amerikan başkanının potansiyel savaş suçları işlemekten hiç bu kadar açıkça bahsetmediğini yazdı.

Savaş zamanındaki Amerikan başkanları ve yardımcılarının, bazı durumlarda ihlal etmiş olsalar bile, genellikle uluslararası hukuka uymaya çalıştıklarını ısrarla belirttikleri hatırlatıldı.

Trump yönetiminin dili ve eylemlerinin, çok geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

New York Times gazetesi, bu saldırılar sonucunda İran'da Amerikan karşıtlığının artabileceğine vurguda bulundu. Kendi yönetimlerinden rahatsız olan İranlıların bile ABD'ye tepki göstermeye başlayabilecekleri belirtildi.

Gazeteye konuşan Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda İran uzmanı Kerim Sadjadpour, "Altyapının tahrip edilmesi ve artan sivil kayıplar, rejimin bunun sadece yöneticilerine değil, ulusa karşı bir savaş olduğu yönündeki söylemini güçlendiriyor." dedi.

Savaş suçlarını önleyebilmek için Cenevre Sözleşmeleri, Lahey Sözleşmeleri, Nürnberg İlkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı bulunuyor.

Hukuk uzmanları, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Sudan iç savaşı ve İsrail'in Gazze savaşı nedeniyle bu normların son yıllarda aşındığına dikkat çekiyor.

Şimdi İran'da sivillere ve sivil altyapıya saldırılarla bu anlaşma ve sözleşmelerin bir kez daha ihlal edileceğine vurguda bulunuluyor.



“ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYACIM YOK” DEMİŞTİ

Donald Trump geçen Ocak'ta New York Times gazetesine verdiği röportajda "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" demişti. Küresel yetkilerinin bir sınırı olup olmadığı sorusunaysa "Evet, bir şey var. Kendi ahlakım" cevabını vermişti.

Bu saldırıların uluslararası arenada Amerika'nın konumunu daha da zayıflatacağı uyarısı da yapılıyor.

New York Times gazetesi, savaş suçu olduğuna inandıkları emirleri yerine getirmelerinin Amerikan askerlerinin psikolojilerinin bozulmasına yol açabileceğine de dikkat çekti. Hatta bazı deniz piyadelerinin Savunma Bakanlığını, "Savaş Suçları Bakanlığı" olarak adlandırmaya başladıkları belirtildi.



İRAN'DAN ELEKTRİK SANTRALLERİ ÇEVRESİNE “İNSAN ZİNCİRİ” ÇAĞRISI



İran devlet televizyonuna konuşan İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti.

Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.

Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.