Trump, İran'ı tehdit etti: "Haritadan sileriz"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'nın İran'ı haritadan silmesini istediğini" bir kez daha belirtti.



Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Eğer 'Başkan Trump'ı öldürürlerse' ki bu her zaman bir olasılıktır, Amerika'nın İran'ı yok etmesini, yeryüzünden silmesini umuyorum. Eğer bu olmazsa, Amerikan liderleri 'korkak' olarak görülecek!" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN KONUŞMASINI PAYLAŞTI



Eski başkan, paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çarşamba günü ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmanın videosuna da yer verdi.



Netanyahu, konuşmasında Ortadoğu'daki tüm kaosun ardında İran'ın olduğunu öne sürmüş, ABD'deki Filistin'e destek eylemlerini de Tahran'ın fonladığını iddia etmişti.

"İRAN NEDENİYLE GÜVENLİK ARTIRILDI"



Daah önce CNN tarafından yayınlanan haberlerde, Trump'a yönelik İran kaynaklı bir saldırı tehdidi nedeniyle ABD Gizli Servisi'nin olaydan haftalar önce güvenliği artırdığı ileri sürülmüştü.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise iddiaları reddederek, bunları "kötü niyetli ve temelsiz suçlamalar" olarak tanımlamıştı.