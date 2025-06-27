Trump: İran'ı yeniden bombalayabilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Trump İran'la ilgili sorulan soru üzerine "İran'ın nükleere döneceğini sanmıyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı "İran'ın görüşmek istediğini" de söyledi.



Trump, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ya da saygı duyulabilecek birilerinin teftiş etmesi gerektiğini ifade etti.



Donald Trump, uranyum zenginleştirmeye bağlı olarak "İran'ı yeniden bombalamayı düşübileceğini" söyledi.