Trump, "İran'ı yeniden bombalayabilirim" dedi. "CENTCOM'un planı hazır" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump , dün Florida'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran 'ı askeri ve ekonomik açıdan "neredeyse yok ettiklerini" savunarak, "Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." diye konuşmuştu.



Trump ayrıca, "Onları rahat bıraksaydım, İran bir şekilde nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulurdu." değerlendirmesini yapmıştı.

"BEYAZ SARAY ONAYLARSA CENTCOM'UN SALDIRI PLANI HAZIR" İDDİASI

Trump'ın bu açıklamalarının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri sonrası Beyaz Saray'dan onay gelmesi halinde İran'a yönelik olası saldırı için planının hazır olduğu öne sürüldü.

The Hill gazetesine konuşan kaynaklar, İran'a yönelik birkaç saldırı planının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulduğunu iddia etti.

Başkan Donald Trump'ın nihai kararı verene kadar tüm seçeneklerini açık bırakacağı, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından CENTCOM'un Beyaz Saray'dan onay gelmesi halinde İran'a saldırı düzenlemek için planının hazır olduğu iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, askeri seçenekleri ABD Başkanı'na sunmanın Bakanlığın görevi olduğu belirtilerek, "Varsayımsal durumlar ya da gelecek operasyonlara ilişkin spekülasyon yapmıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Amerikan istihbaratının, İran'ın ABD personelini hedef almaya yönelik çabalarını "önemli ölçüde artırdığını" tespit ettiği öne sürülmüştü.

İRAN: DÜŞMANIN EN UFAK HATASINA KATBEKAT CEVAP VERECEĞİZ

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ve İsrail’i işaret ederek, "Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." dedi.

Muhibbi, yarı resmi Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada saldırılara misliyle karşılık verileceğini belirtti.

ABD ve İsrail’in mevcut şartlarda İran’a yönelik etkili bir operasyon yürütemeyeceğini ve söz konusu ülkelerin de bunu gayet iyi bildiğini dile getiren Muhibbi, "Düşman, İran halkı karşısında yenildi. Yanlışların tekrarlanması halinde yine yenilecekler. Düşmanın en ufak hatasına katbekat cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhibbi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açıklamalarının büyük ölçüde iç kamuoyunu etkilemeyi amaçladığını, bu ülkelerin liderlerinin de partilerini seçim yenilgilerinden korumak için bu tür söylemlere başvurduğunu söyledi.