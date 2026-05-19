Trump: İran'ı yine vurmak zorunda kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran 'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya varılması halinde ABD'nin memnun olacağını söyleyerek 19 Mayıs'ta bir saldırı planlandığını ancak bu saldırının Tahran'la müzakerelerin devam edebilmesi için ertelediğini açıkladı.

Bu açıklamasının ardından bugün Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la anlaşma olmaması halinde birkaç gün içinde yeniden saldırabileceklerini söyledi. Trump, “Dün vurma emri vermeme bir saat kalmıştı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi. Talepleri bana mantıklı geldi” dedi.

Trump, ‘’İranlılar anlaşma için yalvarıyor. İki ya da üç gün içinde, belki gelecek haftanın başında sınırlı bir zaman dilimi içinde her şey olabilir.'' dedi.

Trump ayrıca enkaz altındaki uranyumun alınmasının en azından psikolojik olarak önemli olduğunu ve İran'ın hala sınırlı da olsa misilleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.



ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR



İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın ABD'ye sunduğu son teklifte Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının ve ülkeye uygulanan deniz ablukasının sona erdirilmesinin yer aldığını söyledi.

Garibabadi ayrıca, teklifin Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesini, ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesini ve savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminat ödenmesini de içerdiğini belirtti.