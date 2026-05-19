Trump: İran'ı yine vurmak zorunda kalabiliriz
19.05.2026 10:21
Son Güncelleme: 19.05.2026 18:49
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "İran'ı bir kez daha vurmamız gerebilir ama emin değilim." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya varılması halinde ABD'nin memnun olacağını söyleyerek 19 Mayıs'ta bir saldırı planlandığını ancak bu saldırının Tahran'la müzakerelerin devam edebilmesi için ertelediğini açıkladı.
Bu açıklamasının ardından bugün Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran'la anlaşma olmaması halinde birkaç gün içinde yeniden saldırabileceklerini söyledi. Trump, “Dün vurma emri vermeme bir saat kalmıştı. Körfez ülkeleri benden birkaç gün daha beklememi istedi. Talepleri bana mantıklı geldi” dedi.
Trump, ‘’İranlılar anlaşma için yalvarıyor. İki ya da üç gün içinde, belki gelecek haftanın başında sınırlı bir zaman dilimi içinde her şey olabilir.'' dedi.
Trump ayrıca enkaz altındaki uranyumun alınmasının en azından psikolojik olarak önemli olduğunu ve İran'ın hala sınırlı da olsa misilleme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın ABD'ye sunduğu son teklifte Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının ve ülkeye uygulanan deniz ablukasının sona erdirilmesinin yer aldığını söyledi.
Garibabadi ayrıca, teklifin Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesini, ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesini ve savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminat ödenmesini de içerdiğini belirtti.
İSRAİL İKİNCİ KEZ GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la yeniden çatışma olasılığını görüşmek üzere yeniden güvenlik kabinesini topladı.
İsrail basını, toplantıda İran'a yönelik yeni bir Amerikan saldırısının "ne zaman olacağı değil, olup olmayacağı" sorusunun konuşulduğunu öne sürdü.
Olası bir saldırının önceki operasyonlardan farklı olacağı ve Trump'ın şimdiye kadar vurmaktan kaçındığı yerleri hedef alabileceği iddia edilirken İran'la olası bir başka çatışma beklentisiyle hazırlıkların ve önlemlerin zaten alındığı ifade edildi.