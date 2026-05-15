Trump: İran'ın uranyumunu almayı tercih ederim
15.05.2026 05:31
Son Güncelleme: 15.05.2026 05:46
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi'nin kendisine, İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti.
Görüşmede tarafların mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray açıklamasına göre iki ülke, boğazın açık kalması konusunda anlaştı.
ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarına paralel olarak İranlı Fars haber ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim protokolleri konusunda varılan anlaşmanın ardından bazı Çin gemilerinin boğazdan geçişine izin vermeye başladığını söyledi.
İran Devrim Muhafızları da 30'a yakın geminin Hürmüz'ü İran'ın izniyle 13 Mayıs akşamından beri geçtiğini duyurdu.
“ÇİN LİDERİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN YARDIM TEKLİF ETTİ”
Trump, basına verdiği röportajda Çin lideri Şi'nin Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. ABD Başkanı, "Çin lideri Şi, bana İran'a asker yardım yapmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.
“İRAN'IN URANYUMUNU ALMAYI TRECİH EDERİM”
Trump İran konusunda "çok fazla sabırlı olmayacağım" diyerek İran'ı tehdidini yinelerken, "İran'ın Uranyumu gömülebilir ama ben almak isterim" dedi. Trump, İran'ın uranyumunu almanın bir "halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu" öne sürdü.
Trump ayırca Çin'in 200 yeni uçak sipariş ettiğini belirtirken, "Bu çok fazla istihdam demek. Boeing, 150 tahmin ediyordu, Çin'in sipariş sayısı 200 oldu." dedi.
ABD Başkanı, Çin lideri Şi'nin işine odaklanmış oyun oynamayan biri olduğunu, ülkenin aşamalı olarak ticarete açılmaya hazırlandığını söyledi. Çok sayıda tarım ürününü ve ciddi miktarda petrolü ABD'den alacaklarını açıkladı.
“Şİ, BAŞARILARIMDAN DOLAYI BENİ TEBRİK ETTİ”
ABD Başkanı Donald Trump, resmi Çin ziyaretinin son gününde Truth sosyal medya platformundan dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daha önce zarif bir şekilde ABD’yi gerileyen bir ülke olarak gördüğünü belirttiğini kaydeden Trump, "Burada, Uykucu Joe Biden ve yönetimi dönemindeki 4 yılda uğradığımız muazzam zararı kastediyordu ve bu konuda yüzde 100 haklıydı." değerlendirmesinde bulundu.
Şi’nin ABD’de 16 aydır görevde olan mevcut yönetimin ortaya koyduğu "inanılmaz yükselişi" kast etmediğini vurgulayan Trump, "Bu yükseliş; tüm zamanların en yüksek seviyesindeki borsa değerlerini ve emeklilik fonu miktarlarını, Venezuela'daki askeri zaferi ve gelişen ilişkileri, İran'ın askeri açıdan ağır yıkıma uğratılmasını, ki devamı gelecek, açık ara dünyadaki en güçlü orduyu, dışarıdan gelen ve yeniden ekonomik bir güç merkezi olmamızı sağlayan rekor seviyedeki 18 trilyon dolarlık yatırımı, ABD tarihindeki en iyi işgücü piyasasına sahip olmamızı ve kolayca listelenmesi imkansız olan daha pek çok şeyi içermektedir" ifadelerini kullandı.
Trump, "Aslına bakılırsa, Başkan Şi böylesine kısa bir süre içinde elde edilen onca muazzam başarıdan dolayı beni tebrik etti" dedi.
İki yıl öncesine kadar gerileyen bir ülke olduklarını yineleyen Trump, "Bu konuda Başkan Şi'ye tamamen katılıyorum Ancak şimdi ABD dünyanın en gözde ulusu durumunda ve umarım Çin ile ilişkimiz her zamankinden çok daha güçlü ve daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN Şİ'YE DAVET
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'yi 24 Eylül tarihinde Beyaz Saray'a davet etti.