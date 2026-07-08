Trump: İran'la ateşkes benim için bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı

Türkiye 'nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, 22 yıl aradan sonra 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin liderini Ankara'da bir araya getiren NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Zirve kapsamında Beştepe'de bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, düzenledikleri ortak basın toplantısında küresel güvenlik, müttefiklerin savunma yükümlülükleri ve bölgesel tehditler hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, NATO'nun mevcut finansal yapısından duyduğu memnuniyetsizliği açık şekilde dile getirerek ittifak ortaklarını hedef aldı.

Trump, "NATO'dan memnun değilim çünkü dünyanın bir numaralı terör ülkesi İran konusunda bize yardım etmediler. Mark ile de bu konuyu konuşmadım, bana yardım edecekler mi bilmiyorum, yardıma da ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ittifak içinde orantısız bir mali yük üstlendiğini savunan Trump, geçmişte NATO harcamalarının tamamını ABD'nin ödediğini iddia ederek, "Biz onlar için trilyonlarca dolar harcadık, Mark da bunu çok iyi anlıyor. Bize adil davranılmadı" diye ekledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise basın toplantısında Trump'ın savunma harcamalarına yönelik eleştirilerine yanıt vererek, Avrupalı müttefiklerin bu konuda harekete geçtiğini belirtti.

Rutte, Avrupalı ülkelerin savunma bütçelerini artırma yönünde önemli adımlar attığını Trump'a iletirken, İran konusundaki tutumunda da "Seninleyim" diyerek ABD Başkanı'na destek verdi.

İSPANYA İLE TİCARETİ KESME TALİMATI VERDİ

İspanya'nın NATO içindeki performansını ve tutumunu sert bir dille eleştiren Trump, bu ülkeyi "umutsuz vaka" ve "berbat bir ortak" olarak nitelendirdi.

İspanya ile tüm ekonomik bağları koparmak istediğini açıklayan Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'e İspanya ile olan tüm ticareti kesmesi yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Trump, "İspanya cidden vakit kaybı, onlarla vakit harcamak istemiyoruz. Düşmanca davranıyorlar. Sonrasında arayıp 'Ne olur sizinle ticaret yapmak istiyoruz' dediklerinde ne kadar düşmanca davranacaklarını göreceğiz. Çok daha az iş yapacaklar" şeklinde konuştu.

"İRAN'A SALDIRIRSANIZ BİZ DE VURACAĞIZ DEDİK"

İran'a yönelik dün akşam gerçekleştirilen askeri operasyona değinen Trump, saldırıyı savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert, 20 kat daha sert vurduk. Ne zaman siz saldırırsanız biz de vuracağız dedik."

İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını istediklerini vurgulayan Trump, geçmişte binlerce ABD askerinin ve masum insanın ölümünden İran'ı sorumlu tuttu.

Kasım Süleymani'nin hayatta kalması durumunda daha büyük bir tehlike oluşturacağını savunan Trump, İran yönetiminin 47 yıldır sorun çıkardığını ve "beceriksiz" olduğunu öne sürdü. Dün Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer bölge ülkeleriyle de temas kurduğunu açıklayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineledi.

Konuşmasında Grönland konusuna da değinen ABD Başkanı, bu meselenin ABD için büyük bir sorun teşkil ettiğini kaydetti. İttifak üyelerinden destek talep ettiklerinde "hayır" yanıtını aldıklarını belirten Trump, müttefiklerin kendilerini yalnız bıraktığını ifade etti.

Tüm bu memnuniyetsizliklerine rağmen Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Trump, kısa süre içinde sorunların ayrıntılı şekilde ele alınacağı büyük bir toplantı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Ayrıntılar geliyor…