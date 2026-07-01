Trump: İran'la görüşmeler çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump , İran'la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin iyimser mesajlar vererek, "İran 'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Topyekün savaşa dönülüp dönülmeyeceği konusunda sorulan bir soruya ise, “En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması.” yanıtını verdi.

Bu açıklamalar, ABD ve İranlı yetkililerin Katar'ın başkenti Doha'da yeni bir müzakere turuna başlamasının ardından geldi.

DOHA'DA DOLAYLI GÖRÜŞMELER

ABD ve İranlı yetkililer arasında Doha'da dolaylı teknik görüşmeler başladı.

Görüşmelerin Katarlı ve Pakistanlı arabulucular eşliğinde yürütüldüğü ve taraflar arasında üzerinde uzlaşılan mutabakat zaptı temelinde sürdürüldüğü belirtildi.

İRAN: ABD İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE PLANIMIZ YOK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin başkanlık edeceğini doğruladı.

Bekayi, buna karşın önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde doğrudan müzakere planlarının bulunmadığını söyledi. Böylece Trump'ın daha önce dile getirdiği doğrudan görüşme iddiasını bir kez daha reddetmiş oldu.

MUTABAKAT ZAPTI NELERİ İÇERİYOR?

Katar ve Pakistan'ın aracılığında hazırlanan mutabakat zaptı, ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş kapsamında 60 günlük ateşkesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim oluşturulmasını öngörüyor.