ABD Başkanı Donald Trump , Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'den ABD'ye dönüşünde uçakta Axios haber platformuna telefonla bir açıklama yaptı.

İran gündemine ilişkin bir değerlendirme yapan Trump, atacağı muhtemel adımlar konusunda acele etmeyeceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." diyerek, olası adımlarını yeni yıldan önce atmayabileceğini ifade etti.

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yakında İran'a yönelik yoğun bir bombardıman" başlatması yönünde Washington'a yoğun baskı uyguladığı bir dönemde geldi.