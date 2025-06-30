Trump: İran'la konuşmuyorum, onlara hiçbir şey teklif etmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırılarına ve İran ile olası müzakere ve anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu.



Kendisine ait Truth Social sosyal medya platformundan paylaşım yapan Trump, “İran’ın nükleer programına verilen hasarın boyutunu bilmek için çok erken olduğunu” söyleyen Demokrat Partili Senatör Chris Coons’a seslendi.



Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sahtekar Demokrat Senatör Chris Coons’a, (şimdiye kadar süresi dolmuş olacak!) nükleer silah Ortak Kapsamlı Eylem Planı’na giden aptal yolda onlara milyarlarca dolar ödeyen Obama’nın aksine İran’a HİÇBİR ŞEY teklif etmediğimi söyleyin. Nükleer tesislerini tamamen YOK ETMEMİZDEN bu yana onlarla konuşmuyorum bile.”

TRUMP, 2018'DE ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ



Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.



Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonra İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

