Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump , İran'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma sağlandığını, nükleersizleşme konusunda da anlaşma olacağını açıkladı.



Trump ayrıca İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını duyurdu ve “müzakerelerin formatı konusunda görüşüyoruz” dedi.



İRAN'DAN HÜRMÜZ MESAJI



İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı’nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." dedi.