Trump İran'la ticaret yapana yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

İran'da 2 haftayı aşan protesto gösterilerinde tansiyon artarak devam ediyor.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 646'ya çıktığını bildirdi. 10 bin 721 kişi de gözaltına alındı.

Rapora göre, İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 9'u on sekiz yaşından küçük 505 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirdi. Ayrıca gösteriler sırasında orada bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

REJİM DESTEKÇİLERİ SOKAĞA ÇIKTI



Protestoların 16. gününde bu kez rejim destekçileri sokaktaydı. Binlerce kişi başkent Tahran ve ülkenin birçok noktasında bir araya geldi.

Protesto gösterilerinden İsrail ve ABD'yi sorumlu tutan rejim yanlıları “İsrail'e ölüm” sloganları attı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bafher Galiban, gösteride yaptığı konuşmada, "Teröristlere karşı savaş halindeyiz" dedi. Galiban, İran'a yönelik yeni bir saldırı olması halinde ABD Başkanı Donald Trump'a unutamayacağı bir ders verecekleri tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise 8 Ocak'tan bu yana kesik olan internet erişiminin güvenlik birimlerinin eş güdümüyle internet hizmetinin yeniden sağlanacağını belirtti. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale tehdidi hakkında, "İran savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır,” dedi. ülkesinin karşılıklı saygı temelinde müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump, söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.

Trump, bu kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurguladı.

BEYAZ SARAY: ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran karşı askeri güç kullanmaktan çekinmediğini ancak diplomasiyi tercih ettiğini söyledi.

İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda tüm seçenekleri masada tuttuğuna işaret etti.

ABD'li Sözcü, "Başkan Trump'ın çok iyi olduğu bir şey, her zaman tüm seçeneklerini masada tutmaktır. Hava saldırıları, başkomutan için masada bulunan seçeneklerden biridir, ancak diplomasi her zaman başkanın ilk tercihidir." değerlendirmesini yaptı.

İran yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Leavitt, "İran rejiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalar, yönetimin özel olarak aldığı mesajlardan oldukça farklı. Ancak Başkan, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini gösterdi ve bunu İran'dan daha iyi bilen kimse yok." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ ABD'LİLERE UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı da İran'daki vatandaşlarına karayoluyla Türkiye ya da Ermenistan'a geçmeyi düşünmelerini önerdi.

İSRAİL: YÜKSEK TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

İsrail ordusu, İran’da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterileri ile ilgili açıklama yaptı. IDF Sözcüsü Effie Defrin tarafından sosyal medya platformu X’te yayınlanan ve IDF’nin Türkçe hesabından da paylaşılan açıklamada, İran’daki durum ve İsrail’in pozisyonu ile ilgili birçok söylentinin yayıldığı hatırlatılarak, "Daha önce de belirtildiği gibi, IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran’daki protestolar İran’ın iç meselesidir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun İran’daki gelişmelerle ilgili düzenli değerlendirmeler yapmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapacağız. Vurgulamak isterim: Söylentilere itibar etmeyin" denildi.

REŞT KENTİNDE 300'DEN FAZLA DÜKKAN YANDI

İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkanın ateşe verildiği bildirdi.

Bazı dükkanlarda hala itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, bölgede inceleme yapan Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARIN GEÇMİŞİ

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 8 Ocak'ta, protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıklamış, belediye otobüsleri ve itfaiye araçlarınında bulunduğu 42 kamu aracı, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın tahrip edildiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülke genelindeki gösterilerede 80 ambulans ve 53 caminin yakıldığını duyurmuştu.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ



ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etmişti.

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuştu.

İran'ın ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.