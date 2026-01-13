Trump İranlı eylemcilere seslendi: Protestolara devam edin, yardım yolda

İran'da 17. gününde devam eden 2 binden fazla kişinin öldüğü protestolarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

İranlılara "resmi kurumları ele geçirme" çağrısında bulunan ABD Başkanı, "Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump şunları söyledi:

"İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda"

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA SON DURUM



İran'da rejim karşıtı gösterilerin 17. gününe girildi. Tahran yönetiminin protestolara müdahalesiyle ölenlerin sayısında tam netlik sağlanamazken, Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, protestocu ve güvenlik görevlileri dahil yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yetkili ölümlerle ilgili “teröristleri” suçladı.



İNTERNET 100 SAATİ AŞKIN SÜREDİR KESİK

Ülkede protestolar dün gece de devam etti. Muhalif aktivistler yüzlerce protestocunun öldüğünü iddia ederken devlet yayın kuruluşları ise 100'ü aşkın güvenlik personelinin öldüğünü savundu. Ölü sayılarının doğrulanması zorlaşırken Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili yaklaşık 2 bin kişinin öldüğünü söyledi.

Ülkedeki internet kesintisinin 108 saati aştığı belirtildi. İran'la uluslararası telefon bağlantısının ise 13 Ocak itibariyle tekrar sağlandığı açıklandı.



TAHRAN ABD VE İSRAİL'İ SUÇLADI, ABD VE İSRAİL TEYAKKUZDA

Tahran yönetimi rejim karşıtı protestolarla ilgili özellikle ABD ve İsrail'i hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehditlerine gönderme yaptı, “Trump'ın müdahale mesajından sonra protestolar müdahaleye bahane olsun diye kanlı bir hal aldı” dedi.

İran Dışişleri Bakanı ABD'nin müdahale tehditlerine karşılık da verdi, “Savaşa da hazırız diyaloğa da” diye konuştu. Al Jazeera'ya konuşan Arakçi “eğer Washington askeri seçeneği test etmeye çalışırsa ki daha önce de test edilmişti, biz buna hazırız” dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt Fox ise İran'ın kapalı kapılar ardından Trump'a farklı mesajlar gönderdiğini söyledi. Leavitt, “Trump İran'da diplomasiden yana ancak askeri seçenek de masada” diye konuştu.

İsrail'den yapılan açıklamada protestoların İran'ın iç işi olduğu belirtilirken olası bir ABD müdahalesine karşı da teyakkuzda olunduğu belirtildi.



TRUMP'TAN YENİ İRAN YAPTIRIMI

Protestolar 17. gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a karşı bir ekonomik hamle geldi.

Sosyal medya hesabı Truth'tan duyurduğu yaptırımda Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. ABD Başkanı “Bu emir nihai ve kesin” ifadelerini kullandı.

Ek gümrük yaptırımına Çin'den hızlı tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “ticaret savaşının kazananı yoktur ve Çin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaktır" denildi.