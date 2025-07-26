Trump İskoçya'da: Golf oynarken protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya ziyaretinin ilk gününde golf oynarken, protestocular ülke çapında sokaklara çıktı.



Trump, dün akşam İskoçya'ya vardıktan sonra oğlu Eric ile birlikte Turnberry tatil beldesinden çıktı ve fotoğrafçılara el salladı.



Trump'ın ziyareti nedeniyle bölge, güneybatı İskoçya'nın normalde sakin olan bölgesini, yolların kapatıldığı ve polis kontrol noktalarının kurulduğu adeta bir kaleye dönüştürdü.



79 yaşındaki Trump, Cuma günü yakınlardaki Prestwick Havaalanı'na indi. Yüzlerce meraklı, Air Force One uçağını ve ünlü yolcusunu görebilmek için havaalanına akın etti.



Trump, annesinin doğduğu İskoçya'ya olan sevgisini dile getirmiş olsa da ülkedeki tartışmalı politikası ve iş yatırımları, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirdi.



Uçak pistinde gazetecilere konuşan Trump, hemen yüksek düzeydeki düzensiz göçle ilgili tartışmaya girdi. “Kendinizi toparlasanız iyi olur, yoksa Avrupa'yı kaybedeceksiniz” diyen Trump, bunun kıtayı “öldürdüğünü” de sözlerine ekledi.

