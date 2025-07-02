Trump: İsrail 60 günlük ateşkesi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 60 günlük ateşkesin koşullarını kabul ettiğini açıkladı, Hamas'a çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Temsilcilerim İsraillilerle Gazze Konusunda uzum ve verimli bir görüşme yaptı" dedi.

"DAHA İYİ BİR TEKLİF OLMAYACAK"



Hamas'a da anlaşmayı kabul etme çağrı yapan ABD Başkanı, "Bu süre zarfında savaşı sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağız.

Barışı sağlamak için çok çaba harcayan Katar ve Mısırlılar, bu nihai teklifi sunacaklar.

Ortadoğu'nun iyiliği için, Hamas’ın bu anlaşmayı kabul etmesini umuyorum, çünkü daha iyi bir teklif olmayacak.



Sadece daha kötü olacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"NİHAİ ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK"

NTV canlı yayınında mesajı Trump'ın açıklamasını değerlendiren NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ateşkesin geçerli olması için Hamas'ın da şartları kabul etmesi gerektiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, ateşkesin gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

İsrail tarafı ABD ile bir metin üzerinde anlaştı. Metinde hangi koşullar var, bilmiyoruz.

katar ve Mısır metnin son şeklini almasına da katkı sağlamış.

Bundan sonraki süreçte top Hamas'ın sahasında.

Hamas yanıt verince Gazze'de ateşkes sağlanacak.

Birkaç ay önce de İsrail bir ateşkesi kabul etmiş fakat Hamas 'evet' dememişti.

Burada Hamas'ı ikna görevi Mısır ve Katar'a verilmiş."