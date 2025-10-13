Trump İsrail meclisinde: Ziyaretçi defterine not yazdı

İsrail meclisi Knesset'e giden ABD Başkanı Trump, konuşması öncesi ziyaretçi defterine "Harika ve büyük bir gün" yazdı.

ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine ve Filistinli 1.966 esir serbest bırakıldı.

Takas devam ederken İsrail'e giden Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail meclisi Knesset'e gitti.

Trump, parlamentodaki ziyaretçi defterine şunları yazdı: "Benim için büyük onur, harika ve büyük bir gün, yeni bir başlangıç."

ABD Başkanı, "Savaş bitti. Hamas, silahsızlanma planına uyacak" dedi.


