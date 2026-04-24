Trump: İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes üç hafta uzatılacak
24.04.2026 00:27
Son Güncelleme: 24.04.2026 00:28
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta uzatılacağını açıkladı.
İsrail ile Lübnan arasındaki 2. tur müzakereleri sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli bir açıklama geldi. Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta uzatılacağını söyledi.
İkinci tur müzakerelerir Beyaz Saray'da yapılıyor.
Beyaz Saray'dan bir yetkili, bugün gerçekleştirilecek İsrail-Lübnan görüşmelerine ilişkin "Başkan Trump, temsilcileri Beyaz Saray'a vardıklarında karşılayacak." ifadelerini kullanmıştı.