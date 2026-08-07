Trump ısrarcı. ABD doğumla vatandaşlığı kısıtlıyor

ABD Başkanı Donald Trump , vatandaşlık hakkına ilişkin tartışma yaratan düzenlemelerde ısrarcı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı. ABD Anayasası'nın 14'üncü ek maddesiyle güvence altına alınan hakka rağmen doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameye imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gidenleri kapsayan "doğum turizmi" uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı.

"KÖLELER İÇİNDİ"

Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da "çok talihsiz" diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Yüksek Mahkeme haziranda, Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamına karar vermişti.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.