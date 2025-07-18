Trump istedi Netanyahu açıklama yaptı: Üzüntü duyduk

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği ve 3 kişi hayatını kaybettiği saldırı ABD'nin tepkisini çekti.

Saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.



Trump, Netanyahu'ya saldırıdan memnun olmadığını söyledi ve konuya dair açıklama yayınlanmasını istedi.



Bunun üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail Ordusu'ndan peş peşe açıklamalar geldi.

"YANLIŞLIKLA İSABET ETTİ"



İsrail saldırıda mühimmatın yanlışlıkla kiliseye isabet ettiğini öne sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından Netanyahu adına yayınlanan açıklamada, Kutsal Aile Kilisesi'nin hedef alınmasından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen ve Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya "teselli edici sözleri" için teşekkür edilen açıklamada, olayın soruşturulduğu iddia edildi.

